В Детском парке Орла заработали камеры

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Работу по восстановлению камер видеонаблюдения провели специалисты учреждения «Орёлтранссигнал». В Детском парке заново введены в эксплуатацию 11 камер.

Также в департаменте пояснили, что кабель электропитания парка был повреждён, но теперь приведён в порядок.

Систему видеонаблюдения запустили в Детском парке в 2020-м году. На тот момент сообщалось, что она состоит из 31 камеры. Устройства способны не только транслировать «картинку» в прямом эфире, но и записывать видео, а также сохранять записи длительный период времени.

Сообщалось, что камеры будут подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», чтобы трансляции и записи были доступны не только сотрудникам парка, но и полиции.

ИА «Орелград»