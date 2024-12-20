Орловская область забросила свою «карту развития»

На ресурс возлагались большие надежды.

Ожидалось, что интерактивная карта позволит всем жителям области следить за тем, как строятся и ремонтируются важные объекты, причём не только в Орле, но и в районах. Проект запустили совсем недавно — в 2023-м году (как часть портала «Обращаем внимание»).

«Для нас важно, чтобы каждый житель региона мог свободно и удобно для него получать информацию о развитии инфраструктуры, наблюдать за ходом работ на социально значимых объектах, вносить свои замечания и предложения», – заявил тогда губернатор Андрей Клычков.

То ли у областной власти сменились приоритеты, то ли просто угас интерес к проекту, однако карта, очевидно, давно не обновляется.

Так, согласно ресурсу, в Орле всё ещё ведутся работы по строительству станции умягчения воды и очистных ресурсов на Весёлой Слободе. Между тем, первый объект давно «завис», при этом арбитраж выставил подрядчику счёт на 98 миллионов. Очистные сооружения тоже не достроены, а подрядчик столкнулся со штрафами и претензиями.

Новый аппарат брахитерапии для онкодиспансера, который, согласно карте, ещё не закуплен, на самом деле уже заработал. Также завершён и ремонт поликлиники №3 (хотя на ресурсе это не отображено).

Не всё в порядке и со спортом. ФОК на Матвеева, чьё открытие уже перенесено на следующий год, на карте значится как объект, который достоят в текущем году.

ИА «Орелград»