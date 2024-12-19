Орловцы задали Путину максимум вопросов о медицине

19.12.2024 | 17:01 Медицина, Новости

В этом наш регион обогнал все остальные.

Фото: vgtrk.ru

Больше всего вопросов на темы «Здравоохранение» и «Лекарства» поступило на пресс-конференцию именно из Орловской области (в расчёте на количество жителей региона). Это следует из слайдов, которые появлялись в ходе трансляции мероприятия.

Ранее тема лекарств уже упоминалась как наиболее актуальная для нашего региона.

Также орловцев интересовали транспортные проблемы, тема пенсий, поиск пропавших военнослужащих и жилищные вопросы.

Отметим, что накануне губернатор Клычков провёл специальный прямой эфир, посвящённый теме лекарств, в частности, средств, необходимых больным сахарным диабетом.

Фото: vgtrk.ru

ИА «Орелград»


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