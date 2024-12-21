Полиция задержала свыше 1000 пьяных орловцев

Граждане нарушали общественный порядок и были привлечены к административной ответственности.

В Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. За 11 месяцев текущего года указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования было выявлено 1164 гражданина, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На них были составлены административные протоколы. Об этом сообщило региональное Управление МВД России.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области в свою очередь уточнили, что в целях поддержания правопорядка на улицах и в иных общественных местах подразделениями вневедомственной охраны за отчетный период времени ежесуточно выставлялись 35 экипажей групп задержания. В целом за 11 месяцев 2024 года спецподразделения Управления Росгвардии отработали более 400 обращений, поступивших от других силовых структур, по результатам которых было выполнено порядка 600 служебно-боевых задач.

«По итогам их выполнения сотрудники спецподразделений задержали около 130 человек, подозреваемых в совершении правонарушений и преступлений, – сообщили в силовом ведомстве. – Изъяли из незаконного оборота огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы, а также свыше 13 килограмм взрывчатых веществ, около 5 килограмм наркотических веществ, обезвредили более 200 взрывоопасных предметов».

С начала 2024 года сотрудники вневедомственной охраны отработали свыше 8 тысяч сигналов «Тревога», поступивших с охраняемых объектов. Около 300 граждан были задержаны по подозрению в нарушениях уголовного и административного законодательства. В целом по итогам работы в текущем году подразделениями вневедомственной охраны была обеспечена безопасность и защита более 4 тысяч объектов различных форм собственности, мест проживания и хранения имущества граждан, а также транспортных средств, охраняемых техническими средствами, в том числе 37 карет скорой медицинской помощи.

ИА «Орелград»