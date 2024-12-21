Проблемы с учебниками в школе №53 переадресовали городу

21.12.2024 | 11:37 Новости, Образование

Департамент образования заявил, что субвенция Орлу направлена в полном объеме.

Фото: vk.com/public219711107

«… профинансирована в полном объеме в соответствии с заявками города», – указывают на Портале Орловской области.

Размер субвенции каждому муниципальному образованию ежегодно утверждаются законом об областном бюджете на очередной финансовый год. Объем субвенции определяется исходя  из нормативов финансирования. Распределение средств между учреждениями осуществляет учредитель – администрация Орла. В 2023 году город получил на общеобразовательные организации 71,4 млн рублей (на 36,1 тысячи человек), в 2024 – 76,3 млн (36,8 тыс. обучающихся).

Отметим, школу в Зареченском микрорайоне открыли в середине финансового года, но в начале учебного 2024-2025. Так получилось, что учащимся в новой современной школе приходится использовать возможности «цифровых ресурсов», вместо бумажных книг.

ИА “Орелград”


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