В Орловской области проверили охотничьих инспекторов

КСП заинтересовалась работой «Орелоблохотучреждения».

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Орелоблохотучреждение». Как уточнили в ведомстве, финансирование обеспечивалось в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований КУ ОО «Орёлоблохотучреждение» на 2023 год составил 14,581 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов – 5,949 миллиона рублей, на обеспечение деятельности учреждения – 8,431 миллиона рублей, на проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области – 200 тысяч рублей.

Учреждение освоило 14,241 миллиона рублей, или 98 процентов выделенных средств. В КСП подсчитали, что из указанной суммы расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 10,957 миллиона рублей, или 75 процентов всех освоенных денежных средств. При проверке были выявлены нарушения требований Трудового кодекса РФ. Как следует из отчета КСП, приказы руководителя при возложении дополнительной работы на сотрудников учреждения не содержат срок, в течение которого работник обязан выполнять такую работу.

По состоянию на начало 2024 года на балансе учреждения числились основные средства на сумму 14,781 миллиона рублей, остаточная стоимость которых составляет 2,68 миллиона. КСП отмечает, что в учреждении не на должном уровне осуществляется учет основных средств.

«На объектах основных средств, находящихся на балансе учреждения, в большинстве случаев отсутствуют инвентарные номера», – подметили аудиторы.

По состоянию на 1 января 2024 года в учреждении числилась небольшая дебиторская заложенность в размере 39,2 тысячи рублей, а задолженности перед кредиторами не было.

Для справки: площадь общедоступных охотничьих угодий Орловской области составляет 480 тысячи га. Охрану животного мира обеспечивают 19 государственных инспекторов КУ ОО «Орелоблохотучреждение» в 24 административных районах региона. Штатная численность учреждения на 2023 год была утверждена в количестве 26 единиц. В рамках федерального государственного охотничьего надзора и надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания учреждением за 2023 год было проведено 1712 рейда и выявлено 103 правонарушения.

ИА “Орелград”