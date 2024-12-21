ТОП влияния: Ольга Пилипенко (28)

21.12.2024 | 12:31 Новости, ТОП-50

Депутат Государственной Думы седьмого созыва.

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Пилипенко Ольга Васильевна получила мандат в сентябре 2019 года.

С сентября 2015 по сентябрь 2019 – депутат Орловского городского Совета.

С июня 2017 по сентябрь 2019 – ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

С 2013 по 2015 – ректор орловского Госуниверситета УНПК. Позже он был объединен с ОГУ. Образовался опорный вуз. Ольга Пилипенко возглавила новую структуру в статусе исполняющей обязанности ректора.

В 2009 году присвоено звание профессора.

С 1993 по 1995 училась в аспирантуре Орловского государственного педагогического института.

В 1988 году окончила Орловский филиал Всесоюзного заочного машиностроительного института по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением». Начала в этом вузе преподавательскую деятельность.

Родилась в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.

 


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