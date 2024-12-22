МЧС проводит патрулирование водоёмов

22.12.2024 | 11:50 Новости, Общество

Жителям Орловской области напоминают об опасности.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону проводят патрулирование водоёмов. Они напоминают людям об опасности нахождения на льду и раздают памятки с правилами безопасного поведения.

Лёд замерзает неравномерно, сначала у берега, а затем на середине водоёма. Даже на одном водоёме лёд может иметь разную прочность при одинаковой толщине.

Любителям зимней рыбалки рекомендуется воздержаться от выхода на лёд и соблюдать безопасную дистанцию в 5-6 метров друг от друга. Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее семи сантиметров.

Напомним, 30 ноября в деревне Коськово Знаменского района на реке Нугрь под лёд провалился рыбак. 10 декабря в деревне Малое Сотниково Урицкого района обнаружили на пруду пустую лодку. Позже нашли тело провалившегося под лед мужчины.

ИА “Орелград”


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