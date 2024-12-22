МЧС проводит патрулирование водоёмов

Жителям Орловской области напоминают об опасности.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону проводят патрулирование водоёмов. Они напоминают людям об опасности нахождения на льду и раздают памятки с правилами безопасного поведения.

Лёд замерзает неравномерно, сначала у берега, а затем на середине водоёма. Даже на одном водоёме лёд может иметь разную прочность при одинаковой толщине.

Любителям зимней рыбалки рекомендуется воздержаться от выхода на лёд и соблюдать безопасную дистанцию в 5-6 метров друг от друга. Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее семи сантиметров.

Напомним, 30 ноября в деревне Коськово Знаменского района на реке Нугрь под лёд провалился рыбак. 10 декабря в деревне Малое Сотниково Урицкого района обнаружили на пруду пустую лодку. Позже нашли тело провалившегося под лед мужчины.

ИА “Орелград”