В Орловской области резко сократилась уличная преступность

Заметно уменьшилось количество грабежей и краж.

В Орловской области по итогам 11 месяцев 2024 года число зарегистрированных преступлений ниже на 25,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023, причем на улицах их количество снизилось на 30 процентов. Не было зарегистрировано ни одного случая изнасилований в общественных местах, заметно уменьшилось количество грабежей и краж. Такие данные приводит Управление МВД России по Орловской области.

В ведомстве отмечают, что общественно-политическая ситуация в регионе в текущем году оставалась стабильной, а устойчивая тенденция сокращения количества зарегистрированных преступлений продолжает сохраняться. Так, по итогам 11 месяцев число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилось на 3,8 процента. Снижение регистрации преступлений отмечается в 18 районах области, наибольшее – в Корсаковском, Верховском и Троснянском районах.

«В структуре преступности 63,5 процента приходится на преступления против собственности, 10,7 процента – на преступные посягательства против личности, 8 процентов – на преступления экономической и коррупционной направленности, 6,5 процента – на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств», – перечислили в региональном Управлении МВД.

В отчетном периоде меньше, чем годом ранее, было совершено убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности, хищений и угонов транспортных средств. Сообщается, также, что сотрудниками оперативных подразделений выявлено 592 преступления экономической направленности, из них 223 относятся к категории тяжких или особо тяжких, а 89 таких преступлений были совершены в крупном и особо крупном размерах.

ИА “Орелград”