Орловцы стали победителями первенства по хоккею в соседней области

22.12.2024 | 10:36 Новости, Спорт

Команда спортивной школы «Ледовое поколение» получила медали и кубок.

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В Брянске в ледовых дворцах «Десна» и «Пересвет» прошли игры первенства по хоккею среди юношей 2014-2015 годов рождения. В турнире участвовали команды из Калуги, Курска, Орла и Смоленска.

Орловцы в полуфинале победили смоленский «Славутич» со счётом 4:2, а в финале уверенно обыграли «Олимп» из Стародуба — 3:1. Голы забили Артём Хапилин (дважды), Арсений Бологов, Михаил Леонов, Всеволод Игнатенко.

Команда из Орла провела 11 матчей и во всех одержала победу, защитив прошлогодний титул. Награды вручал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Орловцы получили золотые медали, кубок и сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает Портал региона.

ИА “Орелград”


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