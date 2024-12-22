Жители села Вяжи просят не допустить создания мусорного полигона

22.12.2024 | 17:27 ЖКХ, Новости

Они считают, что ему не место на территории Новосильского района Орловской области.

Решение о строительстве полигона ещё не принято, однако на сессии Орловского областного Совета обсуждалось его расположение. Депутаты выступили с критикой решения профильного департамента. Также против высказались местные жители, вплоть  до обращения к президенту Владимиру Путину.

«В случае, если данный полигон будет заложен в выбранном месте – в непосредственной близости от военно-мемориального комплекса Вяжи – это станет настоящей насмешкой над памятью советских воинов, своей жизнью заплативших за нашу свободу!» – написала в соцсетях Нюта Авдеева и опубликовала фото со схода селян.

ИА “Орелград”


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