В Орле курьерам напомнили о правилах движения

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы.
Цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения, а также напомнить курьерам на электросамокатах и других СИМ о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Полицейские подчеркнули важность использования средств индивидуальной защиты. Призвали соблюдать ПДД при проезде перекрестков и скоростной режим. Курьеры служб доставки получили тематические памятки. Госавтоинспекторы надеются, что эти меры помогут снизить количество аварий на дорогах города.
ИА “Орелград”