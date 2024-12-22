В Орле курьерам напомнили о правилах движения

22.12.2024 | 12:35 Новости, Транспорт

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения, а также напомнить курьерам на электросамокатах и других СИМ о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Полицейские подчеркнули важность использования средств индивидуальной защиты. Призвали соблюдать ПДД при проезде перекрестков и скоростной режим. Курьеры служб доставки получили тематические памятки. Госавтоинспекторы надеются, что эти меры помогут снизить количество аварий на дорогах города.

ИА “Орелград”


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