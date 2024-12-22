В Орле курьерам напомнили о правилах движения

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы.

Цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения, а также напомнить курьерам на электросамокатах и других СИМ о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Полицейские подчеркнули важность использования средств индивидуальной защиты. Призвали соблюдать ПДД при проезде перекрестков и скоростной режим. Курьеры служб доставки получили тематические памятки. Госавтоинспекторы надеются, что эти меры помогут снизить количество аварий на дорогах города.

ИА “Орелград”