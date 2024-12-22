ТОП влияния: Александр Ященко (24)

Начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик».
Ященко Александр Евгеньевич возглавил казенное учреждение в статусе временно исполняющего обязанности в сентябре 2022 года. В декабре утвержден в должности.
В ноябре 2023 года СМИ сообщали, что с одного из рабочих совещаний Ященко увели «люди в штатском». В 2024 развития событий не последовало.
В конце декабря 2021 года Александр Ященко назначен министром планирования и развития Забайкалья.
В 2019 году занимал пост заместителя руководителя администрации Читы.
В Кирове с декабря 2017 по май 2019 курировал вопросы благоустройства и ЖКХ на должности заместителя главы городской администрации.
В августе 2012 года Александр Ященко был назначен начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, покинул пост в 2014 году.
Александр Ященко около пяти месяцев возглавлял «Орелгосзаказчик» в 2012 году.
С 2006 по 2008 год занимал пост сначала начальника управления ЖКХ и благоустройства, а затем продолжил эту работу в ранге вице-мэра Сочи.
В 1997 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в 2013 году – РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Родился в городе Пинск Брестской области Республики Беларусь.
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