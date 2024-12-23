Администрация Орла взыскала с области убытки

Более 7 млн рублей должен департамент финансов региона.

Муниципальное образование «Город Орел», в лице администрации, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к субъекту РФ – Орловской области, в лице департамента финансов, о взыскании убытков в размере 7 071 600 рублей, возникших вследствие приобретения жилого помещения во исполнение решения суда от 28 января 2022 года. Им были удовлетворены требования прокурора Заводского района в интересах горожан и их двоих несовершеннолетних детей об обязании предоставить жилое помещение. (Один ребёнок супругов является инвалидом и имеет право на отдельное проживание). Семья признана малоимущей, мать и несовершеннолетние проживали в доме, который заключением Орловской городской межведомственной комиссии от 18 августа 2020 года признан аварийным . (Расселить подлежащее сносу здание обещали до конца 2028 года).

После решения суда семья была поставлена на учет как нуждающаяся в жилье. Несовершеннолетний ребёнок-инвалид включен в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление помещений по договорам социального найма.

В декабре 2022 года МКУ «Жилищное управление города Орла» заключило муниципальный контракт, по которому у АО СЗ «Инжилком» купили жилье в многоквартирном доме на улице Левый Берег реки Оки. Квартира площадью 85,2 кв. м обошлась в 7 071 600 рублей. Обоснование цены контракта выполнено с учетом поступивших коммерческих предложений. По договору социального найма квартиру предоставили семье в бессрочное владение. В феврале 2024 года заключен договор на передачу жилья в собственность.

Таким образом администрация исполнила возложенную на нее судебным решением обязанность. При этом обеспечение инвалидов жилыми помещениями относится к расходным обязательствам субъекта. Администрация города передала письмо о возмещении убытков. В ответ департамент финансов Орловской области указал, что в бюджете на 2024 год и плановый период эти расходы не предусмотрены, денежные средства отсутствуют. Невозможность урегулирования спора послужила основанием обращения администрации в арбитражный суд.

В ходе разбирательства ответчик попытался оспорить размер убытков, поскольку посчитал стоимость квартиры завышенной. В обоснование привел установленную приказом Минстроя среднюю рыночную стоимость квадратного метра на IV квартал 2022 года в Орловской области – 69 124 рублей. Покупка по стоимости 83 тыс. руб. за «квадрат» свидетельствует о том, что “истец не принял мер для минимизации убытков”.

Суд посчитал, что бездействие ответчика, не предусмотревшего средства на жилье инвалиду, повлекло за собой возникновение убытков на выполнение государственных функций по социальной защите.

«Одновременно судом учтено, что конкретная цена предоставляемого жилого помещения судебным актом суда общей юрисдикции не определена, а контракт заключен с лицом, предложившим наименьшую цену. Тем более, что очевидно, что продавцы квартир не продают недвижимость по ценам, выведенным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Орловской области», – указано в решении суда.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”