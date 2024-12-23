С Ливенской больницы взыскали штраф за недостатки в медпомощи

В Арбитражный суд Орловской области обратилось «СОГАЗ-Мед».

В январе 2022 года между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «СМК РЕСОМед» и БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» заключен типовой договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 32. Согласно ему, страховые могут применять санкции к учреждению, если будут выявлены нарушения обязательств по срокам, качеству и условиям предоставления услуг.

Эксперты истца провели медико-экономические экспертизы (МЭЭ) помощи, оказанной ответчиком, и выявили нарушения, которые являются основанием для штрафных санкций. Всего перечислены 15 кодов, среди них отступление от сроков оказания помощи, несвоевременное включение в группу диспансерного наблюдения, невыполнения обязательств, приведшее к ухудшению состояния пациента, выполнение непоказанных и неоправданных с клинической точки зрения мероприятий, преждевременное прекращение оказания медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта, расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, нерациональная лекарственная терапия, связанная с риском для здоровья пациента.

Размер штрафа за указанные нарушения составил 362 968,47 рубля. Медицинская организация в течение 15 рабочих дней со дня получения актов вправе обжаловать заключение. Однако предписания были подписаны без возражений, но штрафы не оплачены. Это послужило поводом для обращения с иском.

Арбитражный суд решил снизить размер штрафа. В списке причин указана высокая социальная значимость для Орловской области больницы в период пандемии в 2020-2022 годах, когда и были выявлены нарушения. Решено взыскать с БУЗ ОО «Ливенская центральная районная больница» в пользу АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД» в лице Орловского филиала штраф в размере 138 747,77 рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 10 059 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”