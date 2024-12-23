ТОП влияния: Ирина Емельянова (22)

Руководитель УФНС России по Орловской области.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе растет собираемость налогов. По состоянию на 1 декабря 2024 года на территории Орловской области собрано порядка 54,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 объем платежей увеличился на 15%, или на 7,1 млрд рублей.

Емельянова Ирина Николаевна назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.

С марта 2015 года являлась руководителем УФНС по Курской области.

В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.

С 2012 года – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.

С 2002 года – заместитель руководителя Межрайонной инспекции.

В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.

В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.

В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году – ФГБОУВО “Курский государственный университет” и получила степень магистра по «юриспруденции».

Родилась в городе Рыльске Курской области.

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