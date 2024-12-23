ТОП влияния: Ирина Емельянова (22)

Руководитель УФНС России по Орловской области.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе растет собираемость налогов. По состоянию на 1 декабря 2024 года на территории Орловской области собрано порядка 54,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 объем платежей увеличился на 15%, или на 7,1 млрд рублей.
Емельянова Ирина Николаевна назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.
С марта 2015 года являлась руководителем УФНС по Курской области.
В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.
С 2012 года – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.
С 2002 года – заместитель руководителя Межрайонной инспекции.
В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.
В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.
В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году – ФГБОУВО “Курский государственный университет” и получила степень магистра по «юриспруденции».
Родилась в городе Рыльске Курской области.
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