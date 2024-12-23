Мэр Орла поручил ликвидировать «подснежники»

23.12.2024 | 11:55 Важное, ЖКХ, Новости

Юрий Парахин потребовал усилить ручную уборку города.

Фото: ИА «Орелград»

Такое заявление прозвучало на еженедельной планёрке с руководителями структурных подразделений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь шла, в том числе, о «подснежниках» – бытовом мусоре, который временно скрывается под зимними осадками. Например, такие отходы накапливаются рядом с проезжей частью улиц и дорог.

Мэр Юрий Парахин, учитывая ситуацию с погодой, поручил усилить районные бригады дворников и ориентировать их именно на сбор бытового мусора вручную. Пока что для этого есть все условия.

В новогодние праздники такие бригады будут дежурить во всех районах города в наиболее людных местах. «После гуляний к восьми утра территории уже должны быть убраны. Главам районов совместно со «Спецавтобазой» необходимо составить график для «ручников», создать несколько бригад», – распорядился Парахин.

Что касается Рождества, то тут город планирует уделить особое внимание содержанию территорий при храмах. Участки будут оперативно расчищать от снега и наледи и обрабатывать пескосоляной смесью.

ИА «Орелград»


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