В Орле автоледи за сбитых за зебре пешеходов наказали спорным штрафом

Пострадавшие намерены обжаловать уголовно-правовую санкцию в 1,5 тысячи рублей.

Вечером 14 октября 35-летняя водитель на «Лада Веста» ехала по улице 1-я Курская в направлении 5 Августа. Примерно в 19:00 в районе дома № 72 допустила наезд на женщину и мальчика, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

«В результате ДТП пешеходы получили телесные. Женщина доставлена в травмпункт больницы им. Боткина, отпущена. Мальчик осмотрен в НКМЦ им. З.И. Круглой, отпущен», – так это обозначили в сводке Управления Госавтоинспекции Орловской области.

По версии пострадавших, это выглядело кардинально иначе. Водитель усадила сбитых в машину и повезла к больнице на Герцена. Там к транспортному средству подошли муж автоледи и его знакомый, «которые предложили договориться». Полицию и скорую вызывал уже отец семейства потерпевших. По его словам, жену и сына незаконно удерживали: пришлось час отбивать практически боем. (Этому есть видеодоказательтсва, подчеркнул мужчина).

В итоге рассмотрения аварии вынесено решение о прекращении преследования автоледи по КоАП РФ Статья 12.24. (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) из-за отсутствия значимых травм. А также не нашли оснований для ст. 12.27 КоАП (Оставление места ДТП), так как водитель повезла сбитых якобы в медицинское учреждение, (при этом не в травмпункт НКМЦ, не в больницу скорой медицинской помощи Семашко). Наказание за наезд на пешеходов ограничилось штрафом в 1500 рублей. Пострадавшие считают такую оценку ДТП и последующих событий неправомерной. Решение инспекторов будут оспаривать, а также просят привлечь внимание СМИ и общественности, чтобы дело было невозможно «замять».

ИА “Орелград”