Орловщина заняла в итоговом рейтинге регионов 45-е место

Орловская область набрала 51,87 баллов из ста возможных.

Исследование опубликовало «РИА Новости». Оно стало итоговым за уходящий год.

Регионы оценивали и сравнивали по совокупности важнейших факторов, отражённых в предыдущих рейтингах. Бралось во внимание качество жизни, социальное и экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, развитие науки и технологий, а также здоровый (или нездоровый) образ жизни граждан.

Для каждого субъекта рассчитали итоговый средний балл. Орловская область оказалась примерно в середине списка, на 45-м месте из 85-ти, с показателем 51,87 (из 100 максимально возможных).

Отметим, что дела у наших соседей по ЦФО оказались получше. Так, Тульская область заняла 11-е место, Белгородская — 16-е, Калужская — 21-е, Липецкая — 24-е, Курская — 33-е. Правда, ниже Орловщины, на 53-е место, опустилась Брянская область.

В первую пятёрку вошли Москва, Петербург, Подмосковье, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. На последних строчках оказались Еврейская автономная область, Тува и Ингушетия.

ИА «Орелград»