У орловчан резко упал интерес к автокредитам

Такая статистика фиксируется за последний месяц.

Впрочем, это соответствует общей тенденции.

Данные за октябрь и ноябрь предоставило Объединённое кредитное бюро по запросу «Абирега». Оказалось, что в Черноземье рост спроса на автокредиты не фиксировался ни в одном регионе.

При этом Орловская область демонстрирует наибольший спад. За месяц орловцы взяли 287 автокредитов на общую суммму 331 миллион 800 тысяч рублей. Средний чек составил 1 миллион 100 тысяч, а средний срок займа — 5 лет и 2 месяца.

Таким образом, в ноябре количество новых автокредитов в Орловской области упало на 39%, их объём – на 41%, размер среднего чека – на 3%. Орловщина стала единственным регионом Черноземья, который не вошёл в топ-50 соответствующего общероссийского рейтинга.

ИА «Орелград»