Автобус №395 станет заезжать в Малую Куликовку

24.12.2024 | 15:40 Новости, Транспорт

Изменения произойдут с 1 января.

Фото: vk.com/kuooop

Об этом рассказали в областном учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальные маршруты.

После Нового года автобус №395 «Орёл-Михайловка» станет делать заезд в посёлок Малая Куликовка, расположенный в Орловском муниципальном округе. Так будет и в прямом, и в обратном направлении.

Автобус оснащён навигационной системой, что позволяет пассажирам планировать поездки. Это можно делать с помощью приложения «Умный транспорт» или сайта bus57.ru.

Приобрести билеты на автобус можно на сайте автовокзала Орла.

vk.com/kuooop

ИА «Орелград»


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