Автобус №395 станет заезжать в Малую Куликовку

Изменения произойдут с 1 января.

Об этом рассказали в областном учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальные маршруты.

После Нового года автобус №395 «Орёл-Михайловка» станет делать заезд в посёлок Малая Куликовка, расположенный в Орловском муниципальном округе. Так будет и в прямом, и в обратном направлении.

Автобус оснащён навигационной системой, что позволяет пассажирам планировать поездки. Это можно делать с помощью приложения «Умный транспорт» или сайта bus57.ru.

Приобрести билеты на автобус можно на сайте автовокзала Орла.

ИА «Орелград»