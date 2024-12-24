Автобус №395 станет заезжать в Малую Куликовку

Изменения произойдут с 1 января.
Об этом рассказали в областном учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальные маршруты.
После Нового года автобус №395 «Орёл-Михайловка» станет делать заезд в посёлок Малая Куликовка, расположенный в Орловском муниципальном округе. Так будет и в прямом, и в обратном направлении.
Автобус оснащён навигационной системой, что позволяет пассажирам планировать поездки. Это можно делать с помощью приложения «Умный транспорт» или сайта bus57.ru.
Приобрести билеты на автобус можно на сайте автовокзала Орла.
ИА «Орелград»