В депздраве опровергли информацию о закрытии филиала поликлиники №3

24.12.2024 | 15:01 Медицина, Новости

Он работает в Орле на 909-м квартале.

Фото: www.google.com/maps

Амбулатория находится на улице Машкарина, 10.

Неподтверждённую информацию о её закрытии опубликовала одна из жительниц микрорайона. Орловчанка сделала это в социальных сетях в комментариях к одному из прямых эфиров губернатора Андрея Клычкова.

«Почему хотят закрыть филиал 3-й поликлиники в 909-м квартале? Руководство ссылается на то, что мало народу пользуется услугами филиала. Приглашаем посетить и посмотреть, какое количество людей приходит на уколы, сдачу крови и так далее. Просьба разобраться в данной ситуации!» – высказалась женщина.

Ей ответили с официального аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области. «Мы не располагаем информацией о закрытии филиала поликлиники в 909-м квартале», – заявили чиновники. Впрочем, орловчанке предложили дополнительно обратиться в само учреждение или в его филиал и выяснить всё «из первых уст».

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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