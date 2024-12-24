Семерых орловцев посмертно наградили за подвиги на СВО

Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
Известно, что жителей Орла наградили Орденами Мужества, медалями «За отвагу» и медалями Жукова. В тексте указа отмечается, что орловцев отметили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции».
Наград удостоились
- Юрий Бригов (рядовой),
- Игорь Козлов (ефрейтор),
- Денис Колесов (прапорщик),
- Юрий Кулаков (рядовой),
- Сергей Пиняев (сержант),
- Иван Рыбяков (рядовой)
- и Павел Шутеев (рядовой).
Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин. «Их слава бессмертна, их имена навечно вписаны в историю нашего города и всей страны», – заявил градоначальник.
Награды были вручены ближайшим родственникам погибших на торжественной церемонии.
ИА «Орелград»