Семерых орловцев посмертно наградили за подвиги на СВО

24.12.2024 | 16:29 Новости, СВО

Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Известно, что жителей Орла наградили Орденами Мужества, медалями «За отвагу» и медалями Жукова. В тексте указа отмечается, что орловцев отметили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции».

Наград удостоились

  • Юрий Бригов (рядовой),
  • Игорь Козлов (ефрейтор),
  • Денис Колесов (прапорщик),
  • Юрий Кулаков (рядовой),
  • Сергей Пиняев (сержант),
  • Иван Рыбяков (рядовой)
  • и Павел Шутеев (рядовой).

Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин. «Их слава бессмертна, их имена навечно вписаны в историю нашего города и всей страны», – заявил градоначальник.

Награды были вручены ближайшим родственникам погибших на торжественной церемонии.

ИА «Орелград»


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