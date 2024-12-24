“Дорожная служба” заготовила 122 тысячи кубов пескосолянки

Предприятие готово к борьбе с гололёдом на автодорогах.

Именно с ним “Орёлгосзаказчик” заключил соответствующий контракт. Согласно условиям, “Дорожная служба” отвечает за зимнее содержание 3850 километров дорог, а также 183 мостов.

Прежде всего, их надо очищать от снега и льда и обрабатывать пескосоляной смесью. Также проводятся и работы по ямочному ремонту.

Известно, что предприятие заготовило 122 тысячи кубометров противогололёдных материалов. В распоряжении “Дорожной службы” находятся 255 единиц техники, оснащённых системой ГЛОНАСС.

Также диспетчерская служба центра управления производством отслеживает текущую ситуацию в режиме реального времени с помощью 23 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы.

ИА “Орелград”