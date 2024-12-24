Орловского экс-полицейского осудили за разглашение гостайны

24.12.2024 | 17:13 Важное, Криминал, Новости

Он поведал посторонним о проведении проверок мигрантов.

Фото: ИА “Орелград”

В мае было выявлено, что бывший начальник одного из подразделений МО МВД России «Сосковское» раскрыл третьим лицам информацию о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в сфере миграции. Это стало поводом для уголовного дела по части 1 статьи 283 УК России (Разглашение государственной тайны).

Орловский областной суд приговорил мужчину к лишению свободы на полтора года условно, с испытательным сроком на два года.  Также ему запретили занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением властных функций, до 2027 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу, уточнили в УФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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