«Зеленая Роща» отсудила у Орла 9 миллионов за свалки

В списке более сотни адресов, где складировались отходы.

Иск регоператора по обращению с отходами к администрации города рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. ООО УК «Зеленая роща» заявило о взыскании 9 429 480 рублей. Требования связаны с ликвидацией за свой счет несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов.

В мае-июне 2024 года ООО «УК «Зеленая роща» на территории Орла были выявлены свалки, о чем совместно с представителем администрации города были составлены акты. Размещение отходов на земельных участках, не предназначенных для этих целей, приводит к их загрязнению и созданию неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Региональным оператором в адрес администрации были направлены проекты договоров на ликвидацию свалок. Город не вывез мусор сам и не заключил договор в течение 30 дней. Регоператор ликвидировал места несанкционированного размещения отходов за счет собственных средств. После проведения работ в адрес администрации направили акты и счета на оплату. Порядок расчета понесенных расходов на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов законодательством РФ не урегулирован, а, следовательно, такие расходы учитываются организацией самостоятельно с учетом фактически понесенных затрат. Отработали по 113 адресам. Общая сумма расходов составила 9 429 480 рублей. Всего вывезено более 4100 кубических метров отходов. Рекордсменом стала свалка у дома №16 по улице Маринченко – 98 «кубов».

В конце августа от администрации поступил ответ на претензию, в котором указано, что она отказывается от возмещения во внесудебном порядке. Да и в суде ответчик исковые требования не признал, указав, что несанкционированные свалки находятся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Расходы по ликвидации должны осуществляться с софинансированием, в том числе за счет денежных средств бюджета субъекта. Кроме того, размещение отходов происходило рядом с контейнерными площадками из-за их переполнения. Причиной образования свалок стал срыв графиков вывоза ТКО, отметили чиновники.

Суд указал, что в соответствии с п. 3.1 ст. 24 Устава Орла управление и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, все же относится к полномочиям администрации города.

« …ответчик, по сути, обогатился на счет на истца, сэкономив сумму, предъявленную ООО «УК Зеленая роща» к взысканию. С учётом изложенного требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме», – указано в решении.

Взысканы денежные средства за услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в сумме 9 429 480 рублей, а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины 71 147 рублей.

ИА “Орелград”