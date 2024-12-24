В Колпнянской ЦРБ появился аппарат для колоноскопии

24.12.2024 | 11:00 Медицина, Новости

Раньше эту процедуру здесь не делали.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Для больницы приобрели систему эндоскопической визуализации. Она обошлась примерно в 3,3 миллиона рублей.

Ранее пациентам ЦРБ, которым требовалось пройти колоноскопию, приходилось ездить в Орёл в областную поликлинику. Теперь это не нужно. Также ещё во время капитального ремонта Колпнянской ЦРБ здесь выделили и обустроили специальный кабинет для данной процедуры.

Ожидается, что в ближайшее будущее в этой поликлинике соответствующее исследование будут делать не только жителям района, но и пациентам из соседних муниципальных образований.

«Напомним, что скрининговую колоноскопию рекомендуется проходить всем мужчинам и женщинам старше 40 лет», – пояснили в департаменте.

ИА «Орелград»


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