В Колпнянской ЦРБ появился аппарат для колоноскопии

Раньше эту процедуру здесь не делали.
Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Для больницы приобрели систему эндоскопической визуализации. Она обошлась примерно в 3,3 миллиона рублей.
Ранее пациентам ЦРБ, которым требовалось пройти колоноскопию, приходилось ездить в Орёл в областную поликлинику. Теперь это не нужно. Также ещё во время капитального ремонта Колпнянской ЦРБ здесь выделили и обустроили специальный кабинет для данной процедуры.
Ожидается, что в ближайшее будущее в этой поликлинике соответствующее исследование будут делать не только жителям района, но и пациентам из соседних муниципальных образований.
«Напомним, что скрининговую колоноскопию рекомендуется проходить всем мужчинам и женщинам старше 40 лет», – пояснили в департаменте.
ИА «Орелград»