На Орловщине с городского стадиона украли сосну

24.12.2024 | 13:35 Закон и порядок, Новости

Теперь она украшает чей-то дом, а не радует всех горожан.

Фото: vk.com/id686676774

Незаконная вырубка произошла в Новосиле. О ней рассказал глава Администрации Новосильского района Евгений Дёмин.

Сосна росла на местном стадионе. Её посадили работники спортивной школы, в том числе, потому, что летом здесь не хватает тенистых мест.

Впрочем, Дёмин отметил, что случай не является уникальным. «Практически ежегодно на территории стадиона исчезают макушки у елей, остаются пеньки от молодых сосен, ломаются все саженцы. Ломаются оборудование и трибуны», – рассказал глава района.

Чиновник призвал орловцев к сознательности. Впрочем, он уточнил, что работники администрации и школы готовы и к другому развитию событий.

«Пусть это несчастное дерево принесет праздник в Ваш дом. Мы, в свою очередь, по весне высадим новые саженцы, чтобы «добрым» людям было где взять радости в дом к будущему новому году», – заключил Дёмин.

Фото: vk.com/id686676774

ИА «Орелград»


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