ТОП влияния: Андрей Чапанов (15)

С декабря исполняющий обязанности руководителя следственного управления.

На главу регионального СК возлагают большие надежды, в том числе по резонансным делам в отношении представителей власти.

Чапанов Андрей Николаевич одновременно остается заместителем руководителя следственного управления СК России по Тамбовской области, согласно сайту ведомства. Эту должность занял в августе 2023 года.

С декабря 2021 по 2023 служил в Главном следственном управлении СУ РФ по Московской области.

С 2011 по 2020 – в СУ СК России по Пензенской области.

В структуру СКР перешел в 2007 году. До этого пять лет работал в органах прокуратуры Пензенской области.

В 2003 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

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