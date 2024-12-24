ТОП влияния: Андрей Чапанов (15)

24.12.2024 | 13:09 Новости, ТОП-50

С декабря исполняющий обязанности руководителя следственного управления.

Андрей Чапанов. Фото: sledcom.ru

На главу регионального СК возлагают большие надежды, в том числе по резонансным  делам в отношении представителей власти.

Чапанов Андрей Николаевич одновременно остается заместителем руководителя следственного управления СК России по Тамбовской области, согласно сайту ведомства. Эту должность занял в августе 2023 года.

С декабря 2021 по 2023 служил в Главном следственном управлении СУ РФ по Московской области.

С 2011 по 2020 – в СУ СК России по Пензенской области.

В структуру СКР перешел в 2007 году. До этого пять лет работал в органах прокуратуры Пензенской области.

В 2003 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования