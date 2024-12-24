Орловцам рекомендовали перейти на соду

24.12.2024 | 14:15 Новости, Общество

В «Орёлводоканале» считают, что это лучшая альтернатива средствам для мытья посуды.

Фото: ИА «Орелград»

Любопытную информацию озвучил спикер горсовета Орла Василий Новиков.

Парламентарий рассказал о проблеме дома по улице Орловских партизан, 5. Местные жители страдают от постоянного зловония в подъездах, а решения, которое бы сняло проблему окончательно и бесповоротно, пока не находится.

Впрочем, пока что Новиков добился лишь того, что спецтехника «Орёлводоканала» сможет беспрепятственно подъехать к дому и откачать воду.

В свою очередь, после специальной встречи с представителями всех лиц, имеющих отношение к сложившейся ситуации, муниципальное предприятие пообещало принять все меры, чтобы до Нового года устранить проблему хотя бы временно, а не навсегда. Однако затем работа продолжится.

«Представитель «Орёлводоканала» предупреждает: нельзя кидать в канализацию влажные салфетки, обязательно чистить слив от волос, а ещё, что меня удивило больше всего, посуду лучше мыть не жидким средством, а содой! Век живи – век учись», – рассказал спикер городского парламента.

ИА «Орелград»


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