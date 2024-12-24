Утвержден порядок выплат беременным орловчанкам

Для оформления единовременной выплаты надо пройти определенную правительством процедуру.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков издал указ об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области. Действие документа рассчитано на 2025-2027 годы. Принят он для стимулирования повышения рождаемости на территории Орловской области. Размер единовременной денежной выплаты составляет 100 000 рублей.

Во исполнение губернаторского указа правительство регион утвердило «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области». Для ее получения женщина (или ее законный представитель) должна подать заявление в филиал казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства или месту пребывания.

К заявлению надо приложить копии ряда документов, включая документ о постановке на учет по беременности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на территории Орловской области. Также потребуется копия документа, подтверждающего обучение по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования. Заявление и документы могут быть поданы лично, посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Копии документов на бумажном носителе при личном обращении представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Специалист учреждения обязан сделать на копии отметку о ее соответствии подлиннику и вернуть подлинник заявителю. Финансирование расходов на выплату единовременной денежной выплаты возложено на департамент финансов Орловской области.

Однако заявки на назначение выплат соцучреждения будут направлять в департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, который в свою очередь будет просить деньги у департамента финансов. Выплата должна производиться в течение 5 рабочих дней со дня поступления на счет социального департамента средств областного бюджета, выделяемых на данные цели. Орловчанки смогут получать деньги как на расчетный банковский счет, так и на свою банковскую карту.

ИА «Орелград»