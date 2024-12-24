На Орловщине забраковали сразу 153 тонны зерна

24.12.2024 | 16:40 Закон и порядок, Новости

Оно не соответствовало государственным стандартам.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили во время обследования, проходившего в текущем месяце. Специалисты изучали сельхозпродукцию индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства А. С. Ровенского.

Оказалось, что зерно не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. При этом оно предназначалось именно для пищевых целей. Как посчитали в ведомстве, скорее всего, зерно хранилось неправильно.

В итоге Россельхознадзор забраковал 153,6 тонны продукции. Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»


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