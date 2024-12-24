Орловскую компанию наказали за обманутые ожидания покупателей

ООО «Стерх» из Мценска производило товар, до степени смешения схожий с «Солита».

Как следует из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Орловской области, тульскому АО «Щекиноазот» принадлежит исключительное право на товарный знак «Солита» в отношении препаратов для чистки, в том числе средства для удаления накипи, что подтверждается соответствующим свидетельством. 10 мая 2024 года компания выявила факт незаконного использования ООО «Стерх» из Мценска товарного знака на площадке «Вайлдберриз». Факт продажи чистящего средства, маркированного «Солита», подтверждается счетом и чеками.

Из материалов дела также следует, что ответчику 8 июля 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выдано свидетельство о государственной регистрации на продукцию: чистящее средство «СОЛИТА-м» и чистящее средство «СОЛИТА м» Гель, содержащее идентичное товарному знаку истца обозначение. В связи с этим АО «Щекиноазот» посчитало, что ответчик на протяжении девяти лет незаконно использует в своей хозяйственной деятельности чужой товарный знак. Обозначения при производстве, предложении к продаже и реализации чистящих средств являются сходными и могут вызвать смешение в глазах потребителя, что, безусловно, снижает доверие к оригинальной продукции, указали в АО «Щекиноазот». Чистящее средство «Солита» является товаром устойчивого спроса. При совершении покупки потребитель рассчитывает на известное ему качество. Не получив такового при приобретении продукции ответчика (позиционирующего свою продукцию как продукцию эконом-сегмента и, как следствие, при производстве используются дешевые ингредиенты), часть потребителей, посчитав себя обманутыми, в дальнейшем откажется от покупки оригинала. В результате действий ответчика снижена доля рынка АО «Щекиноазот».

В целях досудебного урегулирования спора туляки в мае 2024 года направили претензию, в которой предложили выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в сумме 3 000 000 рублей и прекратить неправомерное использование обозначения. Данная претензия была оставлена без удовлетворения.

Орловская компания предоставила суду письменный отзыв, в котором указала что считает заявленные требования незаконными и необоснованными. Объем выпуска и продаж чистящего средства «Солита Мой помощник» и «Солита-м» был крайне мал, за последние три года ООО «Стерх» не осуществляло отражение в бухгалтерском учете операций по продаже указанных чистящих средств. Выручка ООО «Стерх» формируется за счет продажи отбеливателя, мыла, соляной кислоты, посуды. Кроме того, ответчик в судебном заседании устно указал, что после получения копии искового заявления, наклейки с изображением спорного товарного знака были уничтожены.

Представленные в материалы дела доказательства полностью подтверждают факт реализации контрафактной продукции, отмечено в решении суда. Однако расчет компенсации в размере 3 млн рублей не был представлен. Сумма обосновывалась лишь длительностью производства товара и сведениями о доходах ответчика. Суд пришел к выводу, что возможно уменьшение размера компенсации до 300 тысяч рублей. Она отвечает требованиям норм права и является адекватной допущенному нарушению и периоду производства.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”