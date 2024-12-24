Перевозчики массово отсуживают компенсации за перевозку льготников

Несколько исков на миллионы рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Так, ИП Кривов Вадим Алексеевич решил взыскать с субъекта в лице департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ убытки в виде недополученных доходов, в связи с осуществлением в период с 1 января 2022 года по 31 января 2023 года перевозок по регулируемым транспортным маршрутам с предоставлением права льготного проезда на условиях ЕСПБ в размере 3 318 578 руб.18 коп.

В спорный период предприниматель работал в том числе на маршруте № 4 «Алроса – Госуниверситет-УНПК». Как указал истец, он предоставлял льготы по проездным, что подтверждается отчетами РИЦ. Исходя из установленных тарифов и количества совершенных поездок на маршрутах перевозчика вышеуказанной категорией пассажиров общая сумма дохода, которую мог бы получить ИП, за вычетом перечисленных ему денежных средств от реализации проездных билетов, составляет 3 318 578 руб. 18 коп. Суд удовлетворил требование о взыскании убытков.

По другому иску в пользу индивидуального предпринимателя Кривова Вадима Алексеевича взысканы убытки в размере 1 644 315 руб. 11 коп. Индивидуальный предприниматель Дегтеренко Александр Николаевич взыскал 3 351 926 руб. 84 коп. Грачев Юрий Николаевич по двум искам – 2 461 975 руб. 66 коп. и 4 375 953 руб. 33 коп. Буренко Александр Николаевич – 4 598 159 руб. 90 коп. Москаленко Максим Сергеевич – 4 666 950 руб. 15 коп. Яссер Гульнара ЭмирАсановна – 1 297 991 руб. 32 коп. Еще ряд исков рассматривается. В их числе оказались и требования муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия на сумму более 10 млн рублей.

ИА “Орелград”