В Орле поликлинику №3 оштрафовали на 117 тысяч

Изначально с неё хотели взыскать почти в 3 раза больше.

Иск в Арбитражный суд области направила страховая компания «Согаз-Мед». Она утверждала, что поликлиника, выполняя обязательства, взятые по территориальной программе медстрахования, допустила многочисленные и значительные нарушения и дефекты оказания медицинской помощи.

Договоры между компанией и поликлиникой заключались в начале 2021-го и в начале 2022-го годов. Истец утверждал, что медучреждение нарушало сроки оказания медицинской помощи, необоснованно отказывало гражданам в её получении, неправильно назначало лекарственные препараты и так далее.

«Согаз-Мед» хотел, чтобы поликлинику оштрафовали на 302 тысячи 503 рубля 51 копейку. Однако ответчик счёл размер штрафа завышенным. Суд согласился с поликлиникой и снизил размер взыскания до примерно 117 тысяч рублей. Также медучреждению придётся оплатить госпошлину – около 7 тысяч.

ИА «Орелград»