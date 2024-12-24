По Орлу начал курсировать новогодний трамвай

Он будет ходить до 7 января.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как обычно, акцию организовало «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Известно, что для украшения вагона использовали 600 светодиодных модулей, а также гирлянду.

«Во время праздничной поездки вас будет сопровождать музыкальное оформление, создающее атмосферу волшебства и праздника». — рассказал директор ТТП Игорь Косолапов.

Новогодний трамвай ездит по маршруту №1 («Вокзал — Кольцо ТМК «Гринн»»). Первый рейс состоялся накануне вечером.

ИА «Орелград»