У орловцев за неделю изъяли 9 единиц оружия

Оружие было изъято в связи с выявленными нарушениями при их хранении.

По данным Управления Росгвардии по Орловской области, за прошедшую неделю сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы проверили соблюдение правил оборота оружия у 90 граждан и работников частных охранных организаций. В результате было выявлено пять административных правонарушений. Кроме того, силовики изъяли по различным причинам девять единиц оружия. Ранее в этом году было проведено свыше 110 проверок комнат хранения оружия у юридических лиц и около 330 проверок объектов, охраняемых частными охранными организациями, по результатам которых было составлено 96 административных протоколов.

Кроме того, Орловская область подключилась к участию во всероссийской ведомственной акции «Безопасный Новый год». В ее рамках сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проводят дополнительные проверки торговцев оружием и комнат хранения оружия частных охранных организаций. Попутно они проверяют условия хранения оружия, наличие лицензий и разрешений у граждан, напоминая им о необходимости бдительного соблюдения требований законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов.

«В целях поддержания правопорядка в период празднования Нового года и Рождества мы рекомендуем юридическим лицам по возможности ограничить оборот оружия и боеприпасов», – сообщили в региональном Управлении Росгвардии. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоят свыше 19 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится более 33 тысяч различных единиц оружия.

«В этом году сотрудники Росгвардии проверили обеспечения условий сохранности оружия у порядка 5 тысяч лиц данной категории. По результатам надзорных мероприятий правоохранители составили около 400 административных протоколов. По различным основаниям, установленным законом «Об оружии», было аннулировано более 250 лицензий и разрешений, изъято свыше 350 единиц оружия», – добавили в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»