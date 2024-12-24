В орловских центрах занятости продолжится перестройка

Их будут модернизировать и в следующем году.

Об этом говорили на сегодняшнем заседании в областной администрации.

Соответствующая работа стартовала в 2023-м и продолжилась в 2024-м. В частности, в уходящем году в регионе сформировали единое юридическое лицо – областной центр занятости. В его состав вошла управляющая региональная организация и 28 территориальных подразделений.

«В результате объединения центров занятости выросла доля основного персонала, работающего с клиентами с 54% до 69%», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Модернизация проводилась в рамках национального проекта «Демография». В следующем году она продолжится, но уже как часть национального проекта «Кадры» и федерального проекта «Управление рынком труда».

Продолжение стало возможным, так как Орловщина победила в федеральном конкурсе и вошла в состав участников третьей волны преобразований. В связи с этим регион получит федеральное финансирование на данные цели — около 188 миллионов рублей. Это основная часть соответствующих расходов.

ИА «Орелград»