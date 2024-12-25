Дни открытых дверей провели в орловских колониях

Желающие смогли посетить колонии в поселках Шахово и Нарышкино.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, дни открытых дверей провели два режимных учреждения: исправительная колония №5 общего режима, расположенная в поселке городского типа Нарышкино, и женская исправительная колония №6, расположенная в поселке Шахово. Осужденные смогли встретиться со своими родными и близкими, последние, в свою очередь, получили возможность в сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной системы ознакомиться с условиями жизни и быта своих родственников. Кроме того, в клубах исправительных учреждений осужденные дали для своих гостей концерты.

«Родственники посетили общежития отрядов, столовые исправительных учреждений, библиотеки, – перечислили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Кроме того, в ИК-6 участники мероприятия побывали в комнате психологической разгрузки. Во время экскурсий сотрудники уголовно-исполнительной системы рассказали прибывшим родственникам о нормах материально-бытового обеспечения осужденных, их трудоустройстве, порядке предоставления условно-досрочного освобождения, возможности получения общего, среднего профессионального и высшего образования, а также ответили на поступившие вопросы».

Тем временем администрация города Ливны твердила виды обязательных работ и перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ на 2025 год. Решение принято в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «в целях создания условий на территории города Ливны для исполнения наказаний в виде обязательных работ». Оно было согласовано с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области.

В 2025 году в Ливнах граждане, осужденные к обязательным работам, будут заниматься благоустройством и уборкой территорий, вырубкой и обрезкой деревьев и кустарников на территории города, а также иными общедоступными видами трудовой деятельности, не требующими профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем. Отбывать наказание в виде обязательных работ они будут в МУП «Водоканал», МУП «Ливенские тепловые сети» и МКУ «ЕДДС города Ливны и АХС администрации города Ливны».

ИА «Орелград»