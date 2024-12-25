В Орле в детсаду нашли говядину с антибиотиком

Детей кормили мясом с азитромицином.

Нарушение выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Номер детского сада не уточняется. Однако известно, что дошкольное учреждение находится в областном центре. Нарушение выявили в ходе планового отбора проб пищевой продукции.

Садик подвела тушёная говядина высшего сорта, произведённая калининградским ООО «Сохраняем традиции». Оказалось, что в ней присутствует остаточное количество азитромицина, лекарственного препарата из группы «макролиды». На каждый килограмм приходилось по 7,49 микрограмма антибиотика. Согласно нормам, его не должно было быть там вообще.

Также в продукте обнаружили незаявленные в маркировке фрагменты печёночной ткани. Выявлено и несоответствие по массовой доле составных частей (оно составило 39,1% при норме в 58% и выше).

В итоге ведомство признало недействительной декларацию о соответствии, ранее выданную на данные консервы. Владельцу, поставщику и производителю продукции направлены информационные письма. Также информация передана в орловскую прокуратуру.

ИА «Орелград»