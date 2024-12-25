Гражданина Камеруна выдворили с Орловщины

25.12.2024 | 14:25 Закон и порядок, Новости

Иностранец попал в Россию как турист.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Соответствующее решение вынес Ливенский районный суд.

Известно, что гражданин африканской страны находился в нашем государстве и регионе с туристическими целями. Однако он нарушил существующий режим пребывания.

Участковый уполномоченный установил, что иностранец не имеет нужных документов, составил административный протокол и обратился в суд.

Африканец признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге его оштрафовали на 2 тысячи рублей. Также суд постановил выдворить нарушителя за пределы России.

Постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»


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