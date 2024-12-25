Орловские перевозчики отреагировали на обещание «жёстких мер»

Работа общественного транспорта немного улучшилась.

По крайней мере, так считают в мэрии и горсовете. Сегодня мэр Юрий Парахин и спикер городского парламента Василий Новиков провели повторную встречу с орловскими перевозчиками.

Каждый из руководителей транспортных предприятий отчитался о количестве транспорта, ежедневно выходящем на линии. Как доложил председатель городского комитета по организации транспортного обслуживания населения Роман Юшин, ситуация немного изменилась в лучшую сторону.

Согласно проведённому мониторингу, выпуск общественного транспорта увеличен с 72% до 76%. Также выросла продолжительность работы маршруток в вечернее время.

Мэр Юрий Парахин ещё раз напомнил, что если орловцы продолжат массово жаловаться на работу общественного транспорта, постановление об увеличении тарифа на проезд, вступающее в силу с 1 января, будет отозвано.

Как рассказал спикер горсовета Василий Новиков, также Парахин предложил перевозчикам подписать дополнительное соглашение с администрацией Орла. Со своей стороны Новиков поддержал эту идею.

«Речь будет идти о том, что в случае выявления нарушений им будут выставлены штрафы и, поверьте, немалые. Отмечу, что действующие подписанные контракты копеечные, и это надо менять», – заявил председатель городского парламента. Очевидно, имелась в виду не стоимость самих контрактов, а размеры взысканий, предусмотренных действующими нормами и правилами.

ИА «Орелград»