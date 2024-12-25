Мэр Орла подписал постановление о новых тарифах на проезд

Изменения внесены 23 декабря.

В целях организации обслуживания населения корректируется постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».

Разовый проезд и провоз багажа (при оплате наличными) – 32 рубля, картой – 29 рублей. Проездные МУП «ТТП» для граждан на один вид транспорта – 850 рублей, на два – 990 рублей, для организаций – 1140 и 1270 рублей соответственно.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, указано в документе.

Отметим, на встрече, которая состоялась 25 декабря с участием руководства города и перевозчиков, руководитель профильного комитета сообщил, что выпуск общественного транспорта увеличился с 72 до 76%, а работа в вечернее время стала продолжительнее.

ИА “Орелград”