Колхозный мост досрочно открылся после ремонта

По нему торжественно проехала спецтехника.

После реконструкции длина моста составляет примерно 71 метр, а ширина — около 16 метров. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Официально работы должны были завершиться 1 февраля следующего года. Однако не раз говорилось, что они завершатся досрочно. Так, губернатор Андрей Клычков называл в качестве даты открытия 27 или 28 декабря.

Реконструкцию выполняла «УМПК-22». Контракт обошёлся бюджету примерно в 275 миллионов рублей. Ранее эта же компания приводила в порядок Красный мост в Орле и мост в деревне Тайное Орловского муниципального округа.

Колхозный мост закрыли в мае 2021-го года. Это первый капремонт за его 60-летнюю историю.

ИА «Орелград»