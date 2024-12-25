ТОП влияния: Виталий Рыбаков (11)

Бизнесмен, политик, влогер.
Рыбаков Виталий Анатольевич – председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета.
Один из богатейших депутатов региона. Мелькал в рейтингах Forbes.
Избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов VII созыва 19 сентября 2021 года.
С сентября 2020 по сентябрь 2021 года – депутат горсовета Орла.
Избран депутатом Орловского областного Совета VI созыва в 2016 году.
По данным kartoteka.ru, с 2015 года являлся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность по собственной инициативе в начале 2023 года. В ноябре Виталий Рыбаков снова открыл ИП, но уже в Москве.
С июля 2020 по декабрь 2022 года – учредитель ООО «Астория», правопредшественниками которой являются ООО «Лесоторговая база» и АО «База строительных товаров».
С июня 2009 года по январь 2010 – учредитель ООО «Лесоторговая база».
С 2002 года – директор МУП «База строительных товаров». В 2009 году муниципальное предприятие преобразовано в АО “База строительных товаров”. Виталий Рыбаков руководил компанией до 2014 года.
В 1981 году окончил Гомельский политехнический техникум, присвоена квалификация «техник-технолог», в 1988 – Заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли», в 2012 году получил квалификацию юрист в орловском филиале РАНХиГС.
Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.
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