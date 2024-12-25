Орловские чиновники рассказали о запоздавшем ФОКе на Матвеева

Его сдачу перенесли с ноября 2024-го на весну будущего года.

При этом он успел подорожать на 70%.

Как рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, на данный момент на площадке ведутся активные работы. Подрядчик трудится над закрытием контура здания административно-бытового корпуса будущего физкультурно-спортивного комплекса.

Внутри здания идут работы по обустройству огнезащиты металлоконструкций (в том числе, колонн), выкладываются кирпичные перегородки, выполняется армирование каркаса, который ляжет в основание монолитной плиты пола, а также строят лестницу. Снаружи монтируют кровлю корпуса — при этом используется покрытие из профлиста и сэндвич-панели.

На объекте трудятся 20 человек и 3 единицы техники. ФОК строит ООО «АС Монтаж». Параллельно «Орёлгосзаказчик» совместно с филиалом АО «Газпром газораспределение Орел» решает вопрос по подводу «голубого топлива».

Физкультурно-оздоровительный комплекс создаётся в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни». На данный момент его стоимость составляет 347 миллионов 500 тысяч 968 рублей и 83 копейки.

ИА «Орелград»