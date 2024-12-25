Мошенники занимаются шантажом, выдавая себя за сотрудников ФСБ

Об этом рассказали в Управлении ведомства по Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по нашему региону, такие преступления продолжают фиксироваться. Мошенники похищают личные или заёмные средства граждан, а также их движимое и недвижимое имущество.

Для этого преступники используют подменные телефонные номера, идентичные настоящим контактам ФСБ России. Злоумышленники представляются сотрудниками различных подразделений органов безопасности (или других правоохранительных органов).

Затем собеседника убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счёт или обналичить их и отдать курьеру — сообщнику мошенников. Всё это оправдывается не только соображениями сохранности средств, но и, якобы, необходимостью оказать помощь и поддержку оперативным сотрудникам в борьбе с преступлениями экономического характера.

Иногда мошенники используют тактику вымогательства. Они сообщают гражданам о якобы возбуждённых уголовных делах, а затем предлагают оказать помощь в неформальном решении выдуманных проблем — естественно, не на безвозмездной основе. Иногда при этом в адрес юридических лиц направляются поддельные письма якобы от имени ФСБ России (о проведении внеплановых проверок в связи с «утечками»). Послания приходят по электронной почте на бланках, имитирующих официальную документацию.

Чтобы создать свою «легенду», преступники присылают фото- и видеоматериалы с поддельными служебными документами. Гражданину внушается, что такое общение нужно держать в секрете от третьих лиц. При этом мошенники угрожают уголовной ответственностью за разглашение гостайны или отказ от сотрудничества.

В ФСБ напомнили, что подобные обращения являются незаконными. Настоящие сотрудники органов государственной безопаности общаются с гражданами лично. При поступлении подозрительных звонков и сообщений нужно срочно завершить общение. Если собеседник представлялся сотрудником ФСБ, то о таком факте надо сообщить в орловское Управление ведомства (по номеру 43-23-90).

Не стоит забывать и о развитии современных технологий, которые позволяют имитировать не только голоса, но и видеоизображения родных и знакомых. «Призываем внимательно относиться к звонкам и сообщениям ваших родственников, друзей, знакомых, коллег, утверждающих, что они попали в беду и им срочно требуется финансовая помощь. Чтобы убедиться в том, что это действительно так, перезвоните им сами», – заявили в УФСБ.

ИА «Орелград»