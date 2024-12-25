В Орле семья чуть не погибла от угарного газа

Ситуацию спасли «экстренные» врачи.

Об этом рассказали на городской Станции скорой медицинской помощи.

Медиков вызвали с улицы Комсомольской. Помощь требовалась 14-летней девочке и взрослой женщине. При этом в диспетчерский центр позвонил мужчина, глава семьи.

Сначала причины недомогания были непонятны. Однако кщё при телефонном разговоре фельдшеры по приёму вызовов установили, что, скорее всего, имело место отравление угарным газом — из-за неисправной колонки.

Звонившему рекомендовали немедленно открыть окна и перекрыть газ. На место направили бригаду «Скорой». Когда медики приехали на адрес, оказалось, что спасать надо не двоих, а четверых. Отец семейства и его 8-летний сын тоже чувствовали себя плохо.

В связи с этим на место выехала дополнительная бригада «Скорой помощи». Всех пострадавших доставили в больницы. Сейчас их жизнь вне опасности.

ИА «Орелград»