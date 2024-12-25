В Орле семья чуть не погибла от угарного газа

25.12.2024 | 16:52 Важное, Новости, Происшествия

Ситуацию спасли «экстренные» врачи.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали на городской Станции скорой медицинской помощи.

Медиков вызвали с улицы Комсомольской. Помощь требовалась 14-летней девочке и взрослой женщине. При этом в диспетчерский центр позвонил мужчина, глава семьи.

Сначала причины недомогания были непонятны. Однако кщё при телефонном разговоре фельдшеры по приёму вызовов установили, что, скорее всего, имело место отравление угарным газом — из-за неисправной колонки.

Звонившему рекомендовали немедленно открыть окна и перекрыть газ. На место направили бригаду «Скорой». Когда медики приехали на адрес, оказалось, что спасать надо не двоих, а четверых. Отец семейства и его 8-летний сын тоже чувствовали себя плохо.

В связи с этим на место выехала дополнительная бригада «Скорой помощи». Всех пострадавших доставили в больницы. Сейчас их жизнь вне опасности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования