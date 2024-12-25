Муниципальный заказчик заподозрен в причинении ущерба городу Орлу

Озвучены итоги проверки расходования бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата города Орла озвучила итоги проверки целевого и эффективного использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». В числе прочего проверялось расходование средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в частности, на приведение в порядок внутридворовых территорий многоквартирных домов.

В ходе проведенной проверки были вскрыты тревожные факты. КСП сообщает, например, что ущерб бюджету города Орла составил 7,813 миллиона рублей. По мнению проверяющих, случилось это «в результате неисполнения МКУ «ОМЗ г. Орла» возложенных уставом полномочий по разработке сметной документации, приемки фактически невыполненных работ по установке природных бортовых камней (вместо бетонных) и др.».

Неэффективные расходы бюджетных средств Контрольно-счетная палата оценила в 1,557 миллиона рублей. В данном случае речь идет об оплате уличных светильников по ценам выше среднерыночных, а также оплате урн и скамеек, у которых нет паспортов качества и у которых уже за небольшой период эксплуатации появились существенные дефекты. Были выявлены и другие нарушения и недостатки, которые стали предметом рассмотрения на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты города Орла.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление начальнику МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», – сообщили в счетном органе. Отчет о результатах проверки был направлен в Орловский горсовет народных депутатов и мэру города Орла, материалы – прокурору Советского района.

ИА «Орелград»