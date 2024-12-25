На Орловщине сорвалась закупка автомобилей для медучреждений

25.12.2024 | 7:01 Медицина, Новости

Заявок на торги не поступило.

Фото: vk.com/public210773697

Конкурс проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Планировалось закупить 19 автомобилей. Шесть из них – для Плещеевской ЦРБ, три – для поликлиники №3 Орла, по два – для поликлиники №1 Орла и Залегощенской ЦРБ. По одному должно было достаться Болховской, Колпнянской, Покровской и Шаблыкинской центральным районным больницам, а также поликлинике №2 Орла и больнице имени Боткина.

Начальная цена контракта составляла 30,7 миллиона рублей. Однако в итоге на конкурс не поступило заявок. Скорее всего, его проведут повторно – возможно, на каких-то других условиях.

Транспорт приобретался для различных целей – для перевозки пациентов к местам оказания медицинских услуг, врачей и лекарств к местам жительства пациентов, а также для транспортировки биологических материалов, необходимых для исследований.

ИА “Орелград”


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